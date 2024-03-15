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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:28

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 15 Mart altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2246 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 15 Mart altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 15 Mart Cuma günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri yukarı yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.246,30

SATIŞ(TL) 2.246,61

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.963,00
SATIŞ(TL) 4.100,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.001,00
SATIŞ(TL) 16.243,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.168,91
SATIŞ(USD) 2.169,14

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