Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:28
CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 15 Mart altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2246 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 15 Mart altın fiyatları alış-satış tablosu…