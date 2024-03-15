CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 15 Mart Cuma günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri yukarı yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?