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Haberler Fotohaber CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:33

CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!

Haftanın ilk işlem gününde hareketlenerek yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları gün içerisinde alım satım yapacaklar için sabah.com.tr ile anbean takip edilmekte. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 2 bin TL sınırına dayandı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok takip edilenler arasında yerini aldı. İşte 15 Ocak canlı altın fiyatları…

CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 15 Ocak Pazartesi günü alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip edilmekte. Hafta başında yukarı yönlü bir ivme kazanan altın fiyatlarındaki son durum belli oldu. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL

CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.988,14
SATIŞ(TL) 1.988,43

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CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.355,00
SATIŞ(TL) 3.406,00

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CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.381,00
SATIŞ(TL) 13.561,00

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CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.055,05
SATIŞ(USD) 2.055,38

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