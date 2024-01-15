Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:33
CANLI altın fiyatları 15 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum!
Haftanın ilk işlem gününde hareketlenerek yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları gün içerisinde alım satım yapacaklar için sabah.com.tr ile anbean takip edilmekte. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 2 bin TL sınırına dayandı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok takip edilenler arasında yerini aldı. İşte 15 Ocak canlı altın fiyatları…