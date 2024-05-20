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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 08:41

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altında yükseliş devam ediyor. Yeni haftaya başlayan canlı altın fiyatları 20 Mayıs 2024 Pazartesi itibarıyla sorgulanmaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda güncel alış-satış rakamları sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün 2 bin 523 TL'den satış işlemi görüyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL sorularına yanıt arıyor. Anlık rakamlar piyasalardan kontrol ediliyor. İşte, bugünkü altın fiyatları grafiği...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile anbean takip ediliyor. Yukarı yönlü hareket gösteren altında gram fiyatı en çok merak edilenler arasında. 2400 dolar psikolojik sınırını aşan ons altın da yükselişte. Kapalıçarşı verileriyle takip edilen rakamlar gündemde. Peki; 20 Mayıs bugün Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

20 MAYIS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL) 16.614,00

SATIŞ (TL) 16.865,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ (TL) 16.785,00

SATIŞ (TL) 16.963,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL) 2.291,33

SATIŞ (TL) 2.424,37

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 2.438,64

SATIŞ (TL) 2.438,92

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