CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
08:41
Altında yükseliş devam ediyor. Yeni haftaya başlayan canlı altın fiyatları 20 Mayıs 2024 Pazartesi itibarıyla sorgulanmaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda güncel alış-satış rakamları sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün 2 bin 523 TL'den satış işlemi görüyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL sorularına yanıt arıyor. Anlık rakamlar piyasalardan kontrol ediliyor. İşte, bugünkü altın fiyatları grafiği...