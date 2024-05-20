CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2024: Yükseliş! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile anbean takip ediliyor. Yukarı yönlü hareket gösteren altında gram fiyatı en çok merak edilenler arasında. 2400 dolar psikolojik sınırını aşan ons altın da yükselişte. Kapalıçarşı verileriyle takip edilen rakamlar gündemde. Peki; 20 Mayıs bugün Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları son durum...