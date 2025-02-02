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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (2 Şubat 2024 Pazar)
Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:55

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (2 Şubat 2024 Pazar)

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın fed faizini sabit tutmasının ardından yatırımcılar ve alım-satım fırsatı kovalayanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı 3 bin 227 TL civarından işlem görürken, çeyrek altın ise 5 bin 278 lira bandında seyrediyor. Peki, 2 Şubat 2025 Pazar itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Şubat 2024 Pazar

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Halihazırda yatırım yapan veya yatırımını bu yönde yapmak isteyenler altının alım satım fiyatıyla yakından ilgileniyor. Peki, 2 Şubat Pazar gram altın, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki en son veriler ve anlık alış-satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Şubat 2024 Pazar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.227,66

SATIŞ(TL) 3.228,24

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Şubat 2024 Pazar

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.236,00

SATIŞ(TL) 5.278,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Şubat 2024 Pazar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.330,00

SATIŞ(TL) 21.653,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Şubat 2024 Pazar

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.800,78

SATIŞ(USD) 2.801,28

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