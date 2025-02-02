ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (2 Şubat 2024 Pazar)

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Halihazırda yatırım yapan veya yatırımını bu yönde yapmak isteyenler altının alım satım fiyatıyla yakından ilgileniyor. Peki, 2 Şubat Pazar gram altın, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki en son veriler ve anlık alış-satış fiyatları...