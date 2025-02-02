Haberler
Yaşam
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (2 Şubat 2024 Pazar)
Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
10:55
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ CANLI | Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (2 Şubat 2024 Pazar)
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın fed faizini sabit tutmasının ardından yatırımcılar ve alım-satım fırsatı kovalayanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı 3 bin 227 TL civarından işlem görürken, çeyrek altın ise 5 bin 278 lira bandında seyrediyor. Peki, 2 Şubat 2025 Pazar itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...