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BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
10:44
BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi
BİM market, 7 Şubat tarihi itibarıyla mağazalarında geçerli olacak indirimleri duyurdu. Her hafta aktüel ürün satışı yapan markette bu hafta Salı ve Çarşamba indirimlerinin yanı sıra Cuma günü indirimlerini de duyurdu. Bu Cuma Bim'de mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme/kurutma makinesi ve saç sakal tıraş makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, Bum Cuma BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, 7 Şubat BİM aktüel ürünler...