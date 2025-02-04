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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:44

BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi

BİM market, 7 Şubat tarihi itibarıyla mağazalarında geçerli olacak indirimleri duyurdu. Her hafta aktüel ürün satışı yapan markette bu hafta Salı ve Çarşamba indirimlerinin yanı sıra Cuma günü indirimlerini de duyurdu. Bu Cuma Bim'de mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme/kurutma makinesi ve saç sakal tıraş makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, Bum Cuma BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, 7 Şubat BİM aktüel ürünler...

BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim’de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi

7 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Market indirimlerini kaçırmak istemeyen alışverişseverler, haftanın fırsatlarını yakından inceliyor. Birçok ürünün yer aldığı broşürde elektronik ürünlerden tekstil ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden temizlik malzemelerine ürünler yer alıyor. Peki, Bu Cuma Bim'de hangi ürünler var? İşte, haftanın yeni BİM aktüel kataloğu!

BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim’de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi

7 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Fanlı Isıtıcı 549 TL
  • Dikey Isıtıcı 1.590 TL
  • Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
  • Mini Isıtıcı 349 TL
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BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim’de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi
  • 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
  • Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL
  • Mini Fırın 1.790 TL
  • Çay Makinesi 1.290 TL
  • El Mikseri 690 TL
  • Saç Kurutma Makinesi 599 TL
  • Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL
  • Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL
  • Göz Bölgesi Masaj Cihazı 199 TL

BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim’de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi

BU CUMA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

  • Oduncu Gömlek Erkek 249 TL
  • Pijama Takımı Kadın 299 TL
  • Pijama Takımı Erkek 489 TL
  • Pijama Takımı Kadın 469 TL
  • Sweatshirt Erkek 249 TL
  • Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 229 TL
  • Regular Fit Gömlek Erkek 399 TL
  • Sweatshirt Erkek 399 TL
  • Terlik Kadın 99 TL
  • Ayakkabı Erkek 389 TL
  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 569 TL
  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Bu Cuma Bim’de hangi ürünler var? Mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme kurutma makinesi
  • Çekmeceli Düzenleyici 159 TL
  • Fırça Düzenleyici 99 TL
  • Makyaj Organizer 69 TL
  • Vakumlu Saklama Kabı 21,50 TL
  • Çizgi Gravürlü Rendeli Mikser Kabı 189 TL
  • Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL
  • Saplı Gırgır 69 TL
  • Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
  • Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL
  • Fırçalı Sabunluk Seti 99 TL
  • Bas-Aç Çöp Kovası 199 TL
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