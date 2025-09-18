Haberler
Canlı Altın Fiyatları 18 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları güne hareketli başladı. Hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığında olanlar sabah saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasada yükseliş trendi devam ederken güncel rakamlar belli oldu. İşte 18 Eylül 2025 altın fiyatları…