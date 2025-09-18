Canlı Altın Fiyatları 18 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın piyasasında yeni güne hareketli bir başlangıç yapıldı. Sabah saatleri itibarıyla yatırımcıların ve kuyumculuk sektörünün en çok takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu. Anlık dalgalanmalar yatırım amaçlı alım satım yapanların yanı sıra düğün hazırlığında olan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Peki, Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları listesi…