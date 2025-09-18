Canlı Altın Fiyatları 18 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 07:01

Altın fiyatları güne hareketli başladı. Hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığında olanlar sabah saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasada yükseliş trendi devam ederken güncel rakamlar belli oldu. İşte 18 Eylül 2025 altın fiyatları…

Altın piyasasında yeni güne hareketli bir başlangıç yapıldı. Sabah saatleri itibarıyla yatırımcıların ve kuyumculuk sektörünün en çok takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu. Anlık dalgalanmalar yatırım amaçlı alım satım yapanların yanı sıra düğün hazırlığında olan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Peki, Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları listesi…

CANLI ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.661,36 dolar
SATIŞ: 33.661,72 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 33.126,00 TL
SATIŞ: 33.627,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.862,98 TL
SATIŞ: 4.863,43 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.523,48 TL
SATIŞ: 4.767,61 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.106,00 TL
SATIŞ: 8.180,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 32.325,00 TL
SATIŞ: 32.638,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 33.170,00 TL
SATIŞ: 33.489,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 16.212,00 TL
SATIŞ: 16.369,00 TL

