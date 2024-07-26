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Haberler Yaşam DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:03

DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...

Bim aktüel katalog ile günün indirimli ürünleri paylaşıldı. Her hafta Salı ve Cuma günü fırsat kapılarını aralayan Bim mağazaları bugün birbirinden farklı ürünleri tüketicinin hizmetine sunuyor. 7'den 70'e herkesin ihtiyacına uygun ürünleri satışa sunan mağazada bu hafta benzinli ATV, elektrikli Bisiklet, Air Fryer, tost makinesi, kablosuz dikey süpürge ve kule tipi vantilatör raflarda yerini aldı. İşte, 26 Temmuz Bim aktüel katalog!

DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...

Bim aktüel katalog ürünleri indirimli fiyatlarıyla bugün raflarda yerini aldı. Birçok ürünün yer aldığı aktüel katalogda her ihtiyaca uygun yer alırken en çok dikkat çeken ürün ise 49.999 TL olan OFF ROAD Benzinli ATV oldu. İşte, 26 Temmuz 2024 Cuma Bim aktüel katalog ürünleri...

DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...

BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL

Konuşan Defne Bebek 379 TL

Kamyonlar 199 TL

Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

Geometrik Şekiller 129 TL

Ahşap Tak Çak 99 TL

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DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...

OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

Philips Air Fryer 5.999 TL

Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

Range Vantilatör 899 TL

Keysmart Dijital Baskül 279 TL

DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...

Kadın Şortlu Takım 199 TL

Kadın Crop Şort Takım 159 TL

Erkek Deniz Şortu 149 TL

Safari Şapka 125 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

Valiz Organizer Set 79 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

Namaz Elbisesi 199 TL

DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...

Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL

Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 179 TL

Salata Kurutucusu 129 TL

Temizlik Seti 129 TL

Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

Slim Askı Seti 34,50 TL

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