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DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
06:03
DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...
Bim aktüel katalog ile günün indirimli ürünleri paylaşıldı. Her hafta Salı ve Cuma günü fırsat kapılarını aralayan Bim mağazaları bugün birbirinden farklı ürünleri tüketicinin hizmetine sunuyor. 7'den 70'e herkesin ihtiyacına uygun ürünleri satışa sunan mağazada bu hafta benzinli ATV, elektrikli Bisiklet, Air Fryer, tost makinesi, kablosuz dikey süpürge ve kule tipi vantilatör raflarda yerini aldı. İşte, 26 Temmuz Bim aktüel katalog!