DEV FIRSATLAR BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ 2024 BUGÜN SATIŞTA! Bim Aktüel ile Vantilatör, elektrikli bisiklet, Air Fryer, tost makinesi...

Bim aktüel katalog ürünleri indirimli fiyatlarıyla bugün raflarda yerini aldı. Birçok ürünün yer aldığı aktüel katalogda her ihtiyaca uygun yer alırken en çok dikkat çeken ürün ise 49.999 TL olan OFF ROAD Benzinli ATV oldu. İşte, 26 Temmuz 2024 Cuma Bim aktüel katalog ürünleri...