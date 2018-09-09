CHP'YE OY YOK

Vatandaşlar İnce'nin sözlerine karşı "Senin hatırını bırak Babam için bile CHP'ye oy atmam artık", "O gece niçin halkın karşısında değildiniz, hayal kırıklığına uğrattınız", "Başkanım sandığa artık tıpış tıpış gitmiyoruz", "Artık yemez", "Umutlar tükendi", "Bu sistemle zor dostum zor", "CHP'ye oy vermeyeceğiz", "İnce senin için değil, babam istese CHP'ye oy yok" şeklinde yorumlar yaptı.

YOLDAN ÇEKİL

Ayrıca CHP eski Genel Başkan yardımcıları Erdal Aksünger ve Gökhan Günaydın'ın başını çektiği muhalif gruplar, 24 Haziran seçimlerinde aldığı hezimet ve seçim akşamı nerede olduğunu anlatamadığı için vatandaşın gözünden de düşen ve tutarsız konuşmaları nedeniyle tepki çeken Muharrem İnce'ye, önümüzdeki günlerde "Muhalefetin önünü tıkıyorsun. Ya bir yol bul, ya da yoldan çekil" şeklinde açıklama yapacakları öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün kendisine yönelik yaptığı eleştiriler de sorulan İnce, "Bir açıklamanın ne için yapıldığını biliyorsanız, ona cevap vermeye gerek yoktur. Ben o açıklamanın ne için yapıldığını bildiğim için cevap vermeye gerek duymuyorum" derken, İnce'ye en sert eleştiri Erdal Aksünger'den geldi. Muharrem İnce'nin artık ya bir yol bulmasını ya da yoldan çekilmesinin zamanı geldiğini belirten Aksünger "Ne yazık ki şu anki durumda sayın Muharrem İnce de parti içinde Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan muhalefetin önünü tıkıyor. Onun da artık bir şeye net olarak karar vermesi lazım. Genel başkanlığa aday olmam, asla genel başkanın karşısına çıkmam dedi. Şimdi ise bu sözleri altında eziliyor" ifadelerini kullandı.

PARTİYİ KARIŞTIRDI

Yerel seçimlerde ne yapacağı sorulan İnce'nin tekrar sahaya çıkacak olması ve 9 Eylül tarihinde İzmir'e gelmesi partiyi karıştırdı.

CHP İzmir İl başkanı Deniz Yücel'in davet yazısına rağmen Ankara'ya gitmeyen ve İnce taraftarı gibi algılandığını belirten Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, "Ben Menemen Belediye Başkanıyım, o gün benim de ilçemin kurtuluşu olduğu için burada devlet törenimiz var. O yüzden Ankara'ya gitmedim" şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: YENİASIR