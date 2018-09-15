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CHP’li eski Başkanın skandal videosu

Beşiktaş eski Belediye Başkanı ’ın 27 Aralık 2017'de yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı ve 15 Temmuz darbesine direnenlere hakaret dolu sözlerle saldırdığı videosu ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 13:43
CHP’li eski Başkanın skandal videosu

CHP'li 'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olduğu dönemde Temizlik İşleri Müdürlüğü işçilerine yönelik yaptığı bir konuşma sırasında Cumhurbaşkanı ile 15 Temmuz darbesine direnenler için kullandığı skandal ifadelerin videosu ortaya çıktı.

Konuşmada, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen Hazinedar, AK Partililerin bu darbeden zarar görmesinin kendileri açısından sorun teşkil etmediğine dikkat çekiyor.

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın skandal videosu

ERDOĞAN'A ÇİRKİN HAKARET

Murat Hazinedar konuşması sırasında AK Parti'nin İslam dinine zarar verdiğini iddia ediyor ve kendilerinin abdestli olduğunu ileri sürerek Erdoğan'ı kastederek 'abdestsiz' olduğunu ileri sürüyor.

Hazinedar şunları söylüyor:

"Nasılmış o darbe girişimi başarılı olsaydı ne olacaktı? Sadece onlar mı zarar görecekti? Hayır. Bunlar hiç önemli değil, onların görecekleri zarar önemli değil. Benim ülkemin, bayrağımın, birliğimin, milletimin, vatanımın, Müslümanlığımın görece zarar önemliydi. Şimdi kendi çamurlarına kendi rezaletlerine, kendi ayıplarına ve hatalarına bizi de bulaştırmaya çalışıyorlar. Ama bir şeyi unutuyorlar. Biz abdestliyiz kardeşim. Senin abdestin yok. Sen abdesti bozmuşsun. Abdesti bozana ne derler? Bizim köyde cünüp derlerdi. Sen cünüpsün ama biz abdestliyiz Allah'a şükür. Şimdi kızıyor bana arkadaşlarım. Başkanım meclistekilerden falan fazla çatıyorsun bunlara diye. Senin hakkında bu kadar soruşturma var diyorlar. Sevgili kardeşlerim onlardan korkan onlar gibi olsun. "

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CHP’li eski Başkanın skandal videosu
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