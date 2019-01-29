CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi ittifakında rezalet!

DİRSEK TEMASI, İŞBİRLİĞİ DEDİLER



CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi, (illet ittifakı) ittifak demeye cesaret edemediler! İttifakın adına "dirsek teması" "iş birliği" diyerek yumuşatmaya çalıştılar. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP'nin de dışarıdan desteklediği bir ittifak kurdurdular.

CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi ittifakının amacı ne?



ORTAK NOKTA ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI...



Ortak noktaları ise milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıklarıydı. 4 benzemez birbirlerine nasıl benzemeye başladı? Bu siyasi muamma nasıl başladı? İşte çok yönlü analiz haberimiz....