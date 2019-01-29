Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi ittifakında rezalet!

, , İP ve Saadet Partisi ittifakında rezalet!

Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:30
CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi ittifakında rezalet!

DİRSEK TEMASI, İŞBİRLİĞİ DEDİLER

CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi, (illet ittifakı) ittifak demeye cesaret edemediler! İttifakın adına "dirsek teması" "iş birliği" diyerek yumuşatmaya çalıştılar. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP'nin de dışarıdan desteklediği bir ittifak kurdurdular.

CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi ittifakının amacı ne?


ORTAK NOKTA ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI...

Ortak noktaları ise milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıklarıydı. 4 benzemez birbirlerine nasıl benzemeye başladı? Bu siyasi muamma nasıl başladı? İşte çok yönlü analiz haberimiz....

â??Tek dertleri kim nereyi gÃ¶tÃ¼recekâ??

Kirli ittifak

Son dakika: HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye destek

CHP'nin KadÄ±kÃ¶y adayÄ± Åerdil Dara OdabaÅ?Ä± PKK destekÃ§isi Ã§Ä±ktÄ±!

CHP'li Başkan Tunç Soyer'in HDP sevdası!

CHP'den İzmir'e Kandil sevdalısı aday! Kim bu Tunç Soyer?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi ittifakında rezalet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN