15 Temmuz 28 Şubat'ın başka bir versiyonu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi'nce (TÜRKAD) düzenlenen "28 Şubat'ın Yargılanmayan Aktörleri" sempozyumunda 28 Şubat'ın sivil ayağı değerlendirildi.Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün gerçekleşen program, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın telgrafı okunarak başladı. Sempozyumun açılışında TÜRKAD Başkanı Av. Dr. Mehmet Sarı, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta konuştu. Sempozyumun ilk oturumunda ise araştırmacı yazar Sadık Albayrak, Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, SABAH yazarı Melih Altınok, AK Parti 26 ve 27'nci Dönem Milletvekili Fatma Benli yer aldı. Albayrak yaptığı konuşmada şunları söyledi:28 Şubat sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde veya Beyazıt'ta hanım kızlarımızın bağırması değildi. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda kitap yazdım. Yazılan kitapları bugün gençler okuyamıyor. Bugün 28 Şubat'ın 22'nci yıldönümü. Fatih Sultan Mehmet 22 yaşında İstanbul'u fethetti. Peki bu gençler o günleri biliyor mu?Başörtüsü hanımlar için başlı başına kimlik meselesi. Tesettür meselesi inanç, varlık ve yokluktur. Sivas'ta başörtülü öğrencinin ağzından tutularak çekilmesini unutamam. Benim iki gelinim, kızım o dönem Kadıköy İmam Hatip'te okuyordu. Anneleri de orada çile çekiyorlardı. Necip Fazıl'ın dediği "Adımı unuturum seni unutamam" gibi benim de o sahneleri unutmam mümkün değil.28 Şubat'ın başka versiyonu da 15 Temmuz'dur. 28 Şubat'ta başörtüsü için "Füruattır" dedi. Pek çok kimse de başını açtı. 28 Şubatçılar'la bu cemaatin (FETÖ) davranışları uyuşuyor. O halde 28 Şubat ile 15 Temmuz'un bir ayrımı yok. Mevzu olan bin yıllık hikâyedir. Putperest - şamanist döneme dönmekten başka bir şey değil. İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu tarafından okuldan atılan ilk akademisyen olan Prof. Dr. Kurtulmuş, "28 Şubat çoğu zaman sadece mağdurlarının bildiği bir hikaye. Bugünlere öyle çok kolay gelinmedi. Hala bitmeyen mağduriyetler var" dedi. Usta ise "Rövanşist duygular içinde olmadık. Olursak aynı haksızlığa sebep veririz" diye konuştu.