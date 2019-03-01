Cami yapıldı irtica çöktü!

BUGÜN NELER OLDU

Taksim Camisi'ni irticaya bağlayan ve postmodern darbeye gerekçe gösteren 28 Şubat zihniyeti çöktü. İşte vatandaşların söyledikleri :Taksim'e cami yapılması istendiğinde 28 Şubatçılar "İrtica gelecek, Taksim'in göbeğini irticacılar dolduracak" dedi. Şimdi AK Parti tarafından gölkemli bir cami inşaatı başlatıldı. İrtica falan olmadı. Dünyanın sonu da gelmedi. Yan tarafımızda koca kilisede yıllarca çanları çalınarak ibadet edildi irtica olmadı da cami yapılınca mı irtica kopacak?Taksim Meydanı'na irtica korkusu yaratarak caminin yaptırılmaması siyasiydi. 28 Şubat söylemlerine rağmen görkemli bir cami yapımına başlandı. Ne irtica hortladı ne de kıyamet koptu.Cami ile irticanın ne gibi bağlantısı olabilir? Dev gibi kilisenin yapıldığı Taksim'e bir cami yakışmıyor mu? Camilere siyaset sokulmamalıdır.