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‘Unutmayalım ki bir daha böyle süreçler yaşanmasın’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019
‘Unutmayalım ki bir daha böyle süreçler yaşanmasın’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "28 Şubat'ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de twitter'dan paylaştığı mesajında, "#28Şubat'a 'bin yıl sürecek' diyenleri milletimiz eşsiz basiretiyle tasfiye etti. Bin yıl ve daha fazla sürecek şeyler var elbette; vatanın bağımsızlığı, milletin egemenliği, birliğimiz ve kardeşliğimiz..." dedi.

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