Sağlık sistemimizi eleştirenler umarım mahcup olmuştur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferansla düzenlenen kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu:

Küresel bir felaket halini alan Kovid- 19 hastalığının üstesinden gelerek inşallah Ramazan sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.

Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayısını geçmesi kırılma noktasıdır. Türkiye ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumdadır. Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik.

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. Yurtdışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik. Şimdi de 25 bin vatandaşımızı da ülkemize getiriyoruz.

Son dakika! Başkan Erdoğan: "1-3 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" | Video

Yurtdışında olup da ağır hastalık geçiren tedavileri yapılmayan, yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik.

Avrupa'da ABD'de insanların sigortası olmadığı veya kapasitesi yetmediği için kaderine terk edilmeleri bir gerçektir. Türkiye'de hiçbir hasta hastaneden geri çevrilmemiştir, sahipsiz bırakılmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler umarız mahçup olmuşlardır.

Maske, tulum, ilaç, dezenfektan, gıda gibi ihtiyaçlardan her alanda ülkemizin altyapısını, üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

Son dakika! Başkan Erdoğan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan meblağı açıkladı | Video

ABD'YE DE YARDIM

55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeyi yarın (bugün) gönderiyoruz.

Hafta sonu (31 ilde) devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayarak, 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız. Cuma günü marketler 09.00-14.00 arasında açık kalacak.

Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakârlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır.

Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığının hazırladığı bu programı yakında açıklayacağız.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira toplandı.

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemeyi 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Çiftçilerin mayıs ve haziran aylarında ödemesi gereken kredileri 6 ay öteliyoruz.

Başkan Erdoğan'dan CHP zihniyetine sert sözler "Yalanlar silsilesi devam ediyor" | Video

Diyanet İşleri Başkanımız açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevinin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes haddini, yerini bilecektir. Kullanılan üslup konu ve şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır.

Demokratlık adına faşizmi, halkçılık adına millet düşmanlığını sergileyen bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa olmaktadır. Türkiye bu zihniyetten arınma aşamasına gelmiştir.



CHP'NİN İFTİRA VE SALDIRILARI SİYASİ KOKUŞMUŞLUK ÖRNEĞİ

Attığımız her adımı yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen yaptık. CHP'nin başı kin ve nefreti körüklüyor. Belediyelerin yardımlarını yasakladığımız yalanlarına, İletişim Başkanımıza fütursuz saldırıların arkasında bu zihniyet var. CHP'nin iftira ve çirkin saldırıları siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.

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