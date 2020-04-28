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Haberler Galeri Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

KOVİD-19 hastalığına neden olan corona virüsü ile ilgili her saat başı haberleri gelirken, dünyadaki corona virüsü vaka sayısı da artmaya devam ediyor. 3 milyondan fazla insanı enfekte eden corona virüsü, şu ana kadar iki bini 'de olmak üzere dünya genelinde on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Peki, Türkiye'de son durum ne ve kaç corona virüsü vakası var? Haberimizde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısına ilişkin bilgilere ulaşabilir, korona virüsü canlı harita ile anlık güncel verileri takip edebilirsiniz. İşte, corona virüsü vaka sayısı ve illere göre vaka dağılımı.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 08:38
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Corona virüsü yayılma hızı yavaşlasa da tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. 'de ise 4 hafta içerisinde ulaşılan pik noktasının ardından toplam aktif vaka sayısında da pik noktaya ulaşılmış gibi gözüküyor. Peki, Türkiye'de kaç corona virüsü vaka sayısı var ve illere göre korona virüs vaka sayısı dağılımı nasıl? Haberimizde, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son resmi verilere göre corona virüsü vaka sayısı ve illere göre vaka dağılımı yer almaktadır. Günlük corona virüsü vaka sayısı tablosu ile Türkiye'de KOVİD-19 hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı gibi verileri öğrenebilirsiniz. İşte corona virüsü vaka sayıları ve John Hokins Üniversitesi ile canlı haritalar…

VAKA SAYISI VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

27 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. "

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Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

26 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

25 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, 25 Nisan günlük tabloyu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

24 NİSAN SON DURUM - BAKAN KOCA: BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından verilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

* Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

* Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

İSTANBUL VAKA DAĞILIMI VE YOĞUNLUK HARİTASI

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 28 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

İZMİR VAKA DAĞILIMI RİSK HARİTASI

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