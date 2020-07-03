Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 can kaybı, 103 yaralı

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi de yaralandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonrası bölgeye olay yerine 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi gönderildi.

AFAD da bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

Hava destekli müdahale ile yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gitti. 3 bakan bölgedeki incelemelerinin ardından kameralar karşısına geçti.

Süleyman Soylu: Önce söndürme çalışması yapıldı. Tamamen sona erdi. 21 ayrı birim, bina diyebiliriz. 18'inde soğutma çalışması da bitti, 3'ünde devam ediyor. 3 ayrı tim oluşturuldu, plan dahilinde yangın ve patlama ile karşı karşıya kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Son tespitimize göre, elde ettiğimiz sonuç 186 kişinin içerde olduğunu söylemiştik. Bunlardan hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve ulaşamadığımız kişi sayısı 7. Dört kişinin hayatını kaybettiği söylemiştik. 3 kişinin akıbetiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Fahrettin Koca: Hastanelerde tedavisi devam eden 108 kişi var. 48'i taburcu oldu. 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti ve arama çalışmaları devam ediyor.

BAKAN KOCA: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını belirtti.



Bakan Koca, paylaşımında, "Acil Durum Merkezinde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarımla, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası çevresinde incelemelerde bulunduk. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamalar devam ediyor! Patlama anları kamerada | Video

"MASKE TAKIN, DIŞARI ÇIKMAYIN"



Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu söyleyen Koca, "Bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

SAKARYA'DAKİ PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ, AMBULANS HELİKOPTERLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi Enes Dilber, yanık tedavisi için ambulans helikopterle İstanbul'a getirildi.

Enes Dilber'i taşıyan ambulans helikopter, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine indi.

Vücudunda yanıklar oluştuğu belirtilen Dilber, sağlık ekipleri tarafından Yara ve Yanık Merkezi'ne kaldırıldı.

Dilber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'daki patlama hakkında flaş açıklama | Video



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:



"Her türlü tedbir alınmış vaziyette. AFAD, UMKE, itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. Koruma altına aldıkları bu söndürme çalışmaları havadan helikopter ve uçak vasıtasıyla devam ediyor. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada. Ben işyeri sahibiyle de birkaç kez görüşme yaptık. Kendileri de olay yerinde ilgili arkadaşlarla çalışmaları sürdürüyor. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

VALİ KALDIRIM: 110 TON PATLAYICI VAR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım canlı yayında yaptığı açıklamada, "110 ton civarında patlayıcının depoda olduğunu değerlendiriyoruz. 107 kişi yaralı. Kayıplar değil ulaşılamayanlar var." dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü bölgeye gönderdiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'müze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/07/03/son-dakika-sakaryada-3-siddetli-patlama-havai-fisek-fabrikasi