Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'daki patlama hakkında flaş açıklama | Video
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması | Video 03.07.2020 | 15:38
So Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Sakarya'da PATLAMA ANI kamerada! Havai fişek fabrikasındaki ilk patlamanın yaşandığı o an! | Video