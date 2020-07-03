Bakan Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'dan havai fişek patlamasına ilişkin önemli açıklamalar! | Video
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Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 4 kişinin vefat ettiğini, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.