Son dakika haberi: Türkiye için tarihi gün! Sabah.com.tr büyük heyecanı yerinde görüntüledi! Vatandaşlardan çarpıcı ifadeler...

Tarihi gün geldi çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Karadeniz'deki çalışmalarını sürdüren Fatih sondaj gemisine giderek yeni doğal gaz rezerv miktarını açıklayacak. Erdoğan'ın açıklamaları öncesi tüm Türkiye'de heyecan hakim. Ancak çalışmaların yapıldığı Zonguldak'ta ayrı bir heyecan var.

Zonguldaklıların Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesi tek gündem maddesi yeni doğal gazın miktarı. Vatandaşların beklentileri oldukça yüksek. Kentteki heyecanı yerinde görüntüleyen sabah.com.tr, vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşlar, sabah.com.tr'ye çok çarpıcı ifadeler ile beklenti ve düşüncelerini aktardı.

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VATANDAŞIN UMUDU BÜYÜK

Zonguldaklı vatandaşlar sabah.com.tr'ye yaptıkları açıklamalarda, ekonomiye sağlanacak desteğe dikkat çekti. Görüşler, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığının azalacağı konusunda birleşti. Vatandaşlar, yeni keşifler için umutlu olduklarını söylerken, Zonguldak'ın kömürden sonra doğal gaz için de kritik bir nokta olacağını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN: CUMARTESİ YENİ REZERV MİKTARINI AÇIKLAYACAĞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içi yaptığı açıklamada, milyonları sevince boğacak bir müjdeyi daha açıklayacağını ifade etmişti.

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

HEDEF 2023

Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.

DAHA ÖNCE 320 MİLYAR METREKÜP BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan, daha önce Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen programda Türkiye'nin ilk doğal gaz keşfini açıklamıştı. Türkiye'nin mevcut doğal gaz rezervinin 20 katı büyüklüğünde keşfedilen yeni rezervn 320 milyar metreküp olduğunu ifade etmişti.

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