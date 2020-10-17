Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi bekliyor | Video
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Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinden açıklayacağı yeni müjdeye kilitlendi. Erdoğan, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin arttığını ifade etmiş, Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağını duyurmuştu. Müjdenin açıklanmasına dakikalar kala, Sabah.com.tr Zonguldaklılara mikrofon uzattı. Vatandaşlar müjde ile ilgili beklenti ve düşüncelerini çarpıcı sözlerle anlattı...