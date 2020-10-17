"Türkiye'nin kaderini değiştirecek" | Video

Türkiye'nin gözü kulağı Zonguldak'ta... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fatih sondaj gemisinde, yeni doğal gaz rezerv miktarını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması öncesi Zonguldak'ta ise bir başka heyecan yaşanıyor. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, tarihi açıklama öncesinde görüşlerini 'Sabah.com.tr'ye anlatı...

SON DAKİKA HABERİ: Zonguldaklılar, Başkan Erdoğan'ın canlı yayında açıklayacağı doğal gaz rezervini merakla bekliyor. Sabah.com.tr tarihi günde Zonguldaklılara mikrofon uzattı, heyecanı yerinde görüntüledi. Vatandaşlar beklentilerini ve düşüncelerini çarpıcı sözlerle ifade etti. İşte tarihi açıklamaya dakikalar kala Zonguldak'taki heyecanın görüntüleri ve vatandaşların düşünceleri...