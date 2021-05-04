Tam kapanma sonuç verdi, vakalar geriliyor! Kademe kademe açılma böyle olacak



ERDOĞAN'IN TALİMATI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Emniyet ve Jandarma teşkilatı seferber oldu. Tüm kolluk neredeyse bu iş için görevlendirildi. Türkiye genelindeki denetimler sıkı bir şekilde devam edecek. Bu şekilde yaşadıkları şehirlerden tatil beldelerine veya memleketlerine gidenlerin izole olması, başkaları ile temasa geçip hem virüsü hem de mutant virüsleri yaymasının önüne geçilmeye çalışılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, yeme-içme yerleri, mağaza ve dükkanların kapalı olması nedeniyle insanlar temasta olmayacağı için çok ciddi bir yayılma olmaması bekleniyor. Buradaki en büyük endişe apartman, site ve aile buluşmaları. Sıkı denetim ile bunlarından önüne geçilmeye çalışılıyor.