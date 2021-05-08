Son dakika: İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösteren Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu. Erdoğan, "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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