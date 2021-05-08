Son dakika haberleri: İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail polisi işgal altındaki Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor.
Son dakika: İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor | Video
YÜZLERCE FİLİSTİNLİ YARALANDI
Dün akşam İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz ve plastik mermili saldırılarında yüzlerce Filistinli yaralanmış, bunlardan 88'inin hastanelere kaldırılmıştı.
İSRAİL GÜÇLERİ SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR
Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de saldırılarını sürdürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'YE ÇAĞRI
Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerle iftar programında konuştu.
İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösteren Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu. Erdoğan, "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son dakika: İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Kandil'i çökerteceğiz Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı A Haber'de duyurdu: İsrail Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor