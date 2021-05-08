Son dakika: İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor | Video

Son dakika haberleri: İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail güçleri, Kadir Gecesi’nde de Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor.