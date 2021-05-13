Bakan Akar son rakamı açıkladı! Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi...





'PKK'NIN ŞU ANA KADAR ÇOK BÜYÜK ZAYİATLAR VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'



TSK'nın tek hedefinin bölgedeki teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:



"Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi. 291 el yapımı patlayıcı, mayının yanı sıra 89 mağara ile sığınaklar, barınaklar, malzeme depoları, tuzaklar tahrip edildi, edilmeye devam ediliyor."