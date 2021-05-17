CHP'li Dursun Çiçek'in "HDP'ye Bakanlık" itirafına MHP'den tepki: CHP terörü iktidara taşımak istiyor

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞA OTURDUĞUNDAN BERİ...

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri HDP ile gizli ya da açık dolaylı ya da dolaysız her şekilde ittifak halinde olduğunu belirten MHP'li Akçay "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri bu böyle. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler. CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum." dedi. Vaziyeti "Rezaletin son perdesi" olarak tanımlayan Akçay, "CHP Şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor" diye ekledi.