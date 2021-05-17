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Giriş Tarihi: 17.5.2021 14:23 Son Güncelleme: 17.5.2021 14:32

'li 'in "HDP'ye Bakanlık" itirafına MHP'den tepki: CHP terörü iktidara taşımak istiyor

SABAH İNTERNET
CHP'li Dursun Çiçek'in HDP'ye Bakanlık itirafına MHP'den tepki: CHP terörü iktidara taşımak istiyor

'li 'in bir özel TV kanalında yaptığı ve skandal diye tabir edilen açıklamalarına tepkiler sürüyor. CHP'li Çiçek, ikinci turda oy vermeleri için HDP'ye bakanlıklar teklif edileceğini itiraf etmişti. 'nden bu skandalla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalar geldi. MHP Grup Başkanvekili , "CHP terör örgütünü iktidara taşımak istiyor" dedi ve 'nin sessiz kalarak CHP ile aynı noktada buluştuğunu söyledi.

CHP'li Dursun Çiçek bir özel TV kanalında itiraf olarak nitelenebilecek açıklamalarda bulundu. Dursun Çiçek, partisi CHP'nin olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kazanmak için HDP'ye bir veya iki bakanlık vermesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalara tepkiler sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin kritik ismi Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan önemli değerlendirmeler geldi.

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞA OTURDUĞUNDAN BERİ...

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri HDP ile gizli ya da açık dolaylı ya da dolaysız her şekilde ittifak halinde olduğunu belirten MHP'li Akçay "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri bu böyle. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler. CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum." dedi. Vaziyeti "Rezaletin son perdesi" olarak tanımlayan Akçay, "CHP Şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor" diye ekledi.

CHP'DEN GELEN SESLERİN İYİ PARTİ'NİN DE GÖRÜŞÜ ANLAŞILIYOR

Akçay, Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'nin Dursun Çiçek'in skandal açıklamaları ve CHP'den gelen benzer ifadeler hakkında tepki göstermediğine dikkat çekerek "İYİ Parti'nin bu açıklamalara herhangi bir tepkisi yok. CHP'den gelen seslerin İYİ Parti'nin de görüşü olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

BU AÇIKLAMALAR CHP'NİN KURUMSAL POLİTİKASI

Ortaya çıkan tablonun bir kurumsal politikanın sonucu olduğunu vurgulayan Erkan Akçay, CHP'den gelen bu tür açıklamaların spontane gelişmediğini belirtti. Akçay, "Kılıçdaroğlu daha önce 'Seçim zamanı oturulup konuşulur' dedi. Dursun Çiçek'in itirafından sonra GÜrsel Tekin de yine benzer ifadeler kullandı. Bu açıklamaların CHP'nin kurumsal bir politikası olduğu açık" şeklinde konuştu.

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CHP'li Dursun Çiçek'in "HDP'ye Bakanlık" itirafına MHP'den tepki: CHP terörü iktidara taşımak istiyor
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