CHP'li Dursun Çiçek'in "HDP'ye Bakanlık" itirafına MHP'den tepki: CHP terörü iktidara taşımak istiyor

CHP'li Dursun Çiçek bir özel TV kanalında itiraf olarak nitelenebilecek açıklamalarda bulundu. Dursun Çiçek, partisi CHP'nin olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kazanmak için HDP'ye bir veya iki bakanlık vermesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalara tepkiler sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin kritik ismi Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan önemli değerlendirmeler geldi.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞA OTURDUĞUNDAN BERİ...
CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri HDP ile gizli ya da açık dolaylı ya da dolaysız her şekilde ittifak halinde olduğunu belirten MHP'li Akçay "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri bu böyle. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler. CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum." dedi. Vaziyeti "Rezaletin son perdesi" olarak tanımlayan Akçay, "CHP Şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor" diye ekledi.
CHP'DEN GELEN SESLERİN İYİ PARTİ'NİN DE GÖRÜŞÜ ANLAŞILIYOR
Akçay, Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'nin Dursun Çiçek'in skandal açıklamaları ve CHP'den gelen benzer ifadeler hakkında tepki göstermediğine dikkat çekerek "İYİ Parti'nin bu açıklamalara herhangi bir tepkisi yok. CHP'den gelen seslerin İYİ Parti'nin de görüşü olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
BU AÇIKLAMALAR CHP'NİN KURUMSAL POLİTİKASI
Ortaya çıkan tablonun bir kurumsal politikanın sonucu olduğunu vurgulayan Erkan Akçay, CHP'den gelen bu tür açıklamaların spontane gelişmediğini belirtti. Akçay, "Kılıçdaroğlu daha önce 'Seçim zamanı oturulup konuşulur' dedi. Dursun Çiçek'in itirafından sonra GÜrsel Tekin de yine benzer ifadeler kullandı. Bu açıklamaların CHP'nin kurumsal bir politikası olduğu açık" şeklinde konuştu.CHP'li Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı: HDP'lilere bakanlık verebiliriz