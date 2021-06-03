Uzun Mehmet Camisi’nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak





Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 1.5 yıl önce yapımına başlanan ve ismi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyulan cami 'Kentin simgesi olacak, çok güzel bir yapıt. Kentimize hayırlı olsun" dedi.