AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası skandalı örtmeye çalışıyor

CHP MEDYASI SKANDALLARI 'DOST KAVGASI' OLARAK SUNUYOR

AK Partili vekil Hasan Turan, "Ekrem İmamoğlu'nun tarihe kayıt olarak düştüğü çok önemli bir sözü var. 'Tatil bana yakışıyor' diyor. Bu sözünden mülhem bir cümle üretecek olursak; CHP'ye bunlar yakışıyor. İşin kötü tarafı CHP de bunları yadırgamıyor. CHP'nin öyle bir yapısı var ki asla onların kusurlarını konuşmuyor. Bu konuşulanlar, skandallar 'dost kavgası' olarak sunuluyor." dedi.