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Giriş Tarihi: 23.6.2021 22:54 Son Güncelleme: 23.6.2021 22:55

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası skandalı örtmeye çalışıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası skandalı örtmeye çalışıyor

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yılmaz Özdil-Uğur Dündar tartışmasıyla alevlenen CHP medyasındaki kara para aklama skandalını değerlendirdi. "CHP’nin öyle bir yapısı var ki asla onların kusurlarını konuşmuyor. Bu konuşulanlar, skandallar ‘dost kavgası’ olarak sunuluyor." diyen AK Partili vekil Hasan Turan, "Erdoğan düşmanlığı öyle köreltmiş ki bunları, kendi içerisindeki hiçbir şeyi konuşmak istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, muhalefet medyasındaki kara para tartışmasının analizini yaptı.

CHP MEDYASI SKANDALLARI 'DOST KAVGASI' OLARAK SUNUYOR

AK Partili vekil Hasan Turan, "Ekrem İmamoğlu'nun tarihe kayıt olarak düştüğü çok önemli bir sözü var. 'Tatil bana yakışıyor' diyor. Bu sözünden mülhem bir cümle üretecek olursak; CHP'ye bunlar yakışıyor. İşin kötü tarafı CHP de bunları yadırgamıyor. CHP'nin öyle bir yapısı var ki asla onların kusurlarını konuşmuyor. Bu konuşulanlar, skandallar 'dost kavgası' olarak sunuluyor." dedi.

"SOSYAL MEDYA PATRONLARIYLA BERABER ÇALIŞIYORLAR"

CHP medyasının, Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil tartışmasıyla alevlenen kara para aklama skandalını sümen altı etmeye çalıştığını belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan düşmanlığı öyle köreltmiş ki bunları, kendi içerisindeki hiçbir şeyi konuşmak istemiyorlar. Hemen sümen altı yapıyorlar, gözlerden kaçırıyorlar. Akıl babaları bunlara şöyle bir strateji önermiş. Siz sürekli rakibinizi konuşun. Topu onların sahasında çevirin. Onlara saldırın, suçlayın. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' sözünde olduğu gibi.

Maşallah sosyal medya patronlarıyla da beraber çalışıyorlar. 24 Nisan'da Biden'ın sözde Ermeni soykırımına yanıt olarak yayınlanan basın açıklamam YouTube tarafından kaldırıldı. Fakat aynı YouTube bir mafya babasını anasayfaya taşıyor. Dünyada bir küresel kirli düzen var ve bu düzene uyarsanız akredite olmuş oluyorsunuz."

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AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası skandalı örtmeye çalışıyor
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