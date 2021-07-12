FETÖ "ihanete" böyle hazırlandı! Darbeden 4 gün önce...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 251 kişinin şehit edildiği, yüzlerce vatandaşın yaralandığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yaklaşık bir yıl öncesinden hazırlandı. AK Parti'nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesi, FETÖ'nün paniklemesine neden oldu. Zira yeniden tek başına iktidara gelen hükümetin, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla FETÖ'cü askerleri tasfiye edeceğini bilen örgütün beyin takımı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararıyla sarsılmıştı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra teşkilatın üst düzey görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 Aralık soruşturmaları ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarla hükümete geri adım attıramayacağını anlayan FETÖ, son çare olarak darbe yapmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 19 Mart 2016'da haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı.