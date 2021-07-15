15 Temmuz darbe girişimine böyle hazırlanmışlar! Gülen’in 17/25 Aralık şifresi ‘Altın vuruş’

Devleti ele geçirme planları yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün tutuklu örgüt mensuplarının tahliyesi, Radikal Taşhiye Grubu soruşturması, MİT tırlarının durdurulması, 17/25 Aralık soruşturması ve Selam Tevhid gibi eylemlerin talimatlarını kendi yayın organlarında şifreli yöntemlerle anlattığı belirtilen kararda, kamuoyu algısı hazırlandıktan sonra bu kez örgütün ilgili birimleri tarafından örgüt liderinin emir ve talimatlarının yerine getirildiği tespit edildiği kaydedildi. Örgüt terminolojisinde herkesin anladığı ve bir de yalnızca örgüt mensuplarının anladığı bir dil kullanıldığı anlatılan kararda, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin bulundukları pozisyonlara göre bu dilin belli bir kısmını anlayabildikleri ifade edildi.