15 Temmuz darbe girişimine böyle hazırlanmışlar! Gülen’in 17/25 Aralık şifresi ‘Altın vuruş’

Devleti ele geçirme planları yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün tutuklu örgüt mensuplarının tahliyesi, Radikal Taşhiye Grubu soruşturması, MİT tırlarının durdurulması, 17/25 Aralık soruşturması ve Selam Tevhid gibi eylemlerin talimatlarını kendi yayın organlarında şifreli yöntemlerle anlattığı belirtilen kararda, kamuoyu algısı hazırlandıktan sonra bu kez örgütün ilgili birimleri tarafından örgüt liderinin emir ve talimatlarının yerine getirildiği tespit edildiği kaydedildi. Örgüt terminolojisinde herkesin anladığı ve bir de yalnızca örgüt mensuplarının anladığı bir dil kullanıldığı anlatılan kararda, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin bulundukları pozisyonlara göre bu dilin belli bir kısmını anlayabildikleri ifade edildi.
TSK'YA ÜLKE KODLAMASI
Kararda yer alan şüpheli M.N ifadesinde, Fetullah Gülen'in şifreli konuşmalarına ilişkin vaazları içerisinde geçen 'Danimarka' kelimesinin deniz kuvvetlerini, 'Hollanda' kelimesinin hava kuvvetlerini, 'Kapadokya' ve 'Kanada' isminin ise kara kuvvetlerinde bulunan cemaat mensuplarına karşılık geldiğini söyledi. Fetullah Gülen'in 2009'da 'İrtica Paranoyası ve Duanın sesi' konu başlıklı konuşmasında, daha önce kamuoyu tarafından bilinmeyen din bir grubu 'Tahşiyeciler' ismini söyleyerek terör örgütleri ile irtibatlandırdığı ve örgüte ait Samanyolu TV'de Tek Türkiye adlı dizinin 64. bölümünde 'Karanlık Karar Kurulu' sahnesinde oyuncuların Tahşiye ismini kullanarak radikal dinci terör örgütü olarak telaffuz ettikleri belirtildi.
ALGI ÖNCE GAZETELERDE SONRA DİZİLERDE YAPILMIŞ
Örgüte ait Zaman Gazetesi'nin 2013'teki 'Fetullah Gülen Hocaefendi: Terörist saldırılar İslam'ın yüzüne zift atmak gibidir' başlığı ile yapılan haber sonrasında Samanyolu TV'de yayınlanan Şefkat Tepe dizisinde şifreli mesajların olduğu kaydedildi. Dizinin 119. 120. 121. 125. Ve 134. bölümünde oyuncular tarafından "Hükümete darbe yapmanın zamanı geldi' ifadesinin kullanıldığı belirtilen kararda ülke itibarının bitirilmesi ve Suriye'deki savaşın içine çekilmesi algısı kontroldeki medya aracılığı ile kamuoyunca yayılacağı konularının işlenildiği anlatıldı. Dizilerin yayın tarihinden bir gün önce aynı konuların Zaman, Taraf, Todays Zaman gibi gazeteler ve bazı köşe yazıları ile Twitter üzerinden de işlenerek kamuoyu üzerinde bir algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekildi.
17/25 ARALIK SÜRECİNE 'ALTIN VURUŞ' ŞİFRESİ
Şefkat Tepe dizinin bazı bölümleri içerisinde 'Karanlık Karar Kurulu' sahnesindeki diyaloglarda, "Seçimler, açılımlar, saçılımlar, ekonomi, demokratik paket derken iş başındakileri paketleme zamanı geliyor. Vurmanın tam zamanı. Siyasi, diplomatik ve ekonomik krizlerle sıkışan bir ülke hayal ediyoruz ve bunun olması için düğmeye basılmış durumdayız" ifadelerinin geçtiği belirtilirken, bu diyaloglarla beraber 17 Aralık girişimiyle ilgili kamuoyunda yavaş yavaş algı çalışması yapılmaya başlandığı kaydedildi. Dizinin ardından FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yayınladığı sohbetinde
'altın vuruş' adıyla şifreli olarak 17/25 Aralık operasyonlarının mesajını verdiği ve örgüt üyelerine hitaben 'Hiç durmadan yürüyeceksiniz' diyerek talimat verdiği kaydedildi. Fetullah Gülen'in konuşmasında geçen konuların aynısının dizide işlenerek 17-25 Aralık ve MİT tırları olayına kadar giden sürecin başladığı örgüt üyelerine aktarıldığı, ilerleyen dönemde gerçekleşmesi muhtemel soruşturmalar ve operasyonlar için kamuoyunda algı çalışması yapılarak, kamuoyunun şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
'SELAM SÖYLEYİN ARKADAŞLARA, TEVHİTLERİNİ BOZMASINLAR'
Samanyolu TV'de yayınlanan Şefkat Tepe dizisinin 120, 121, 125, 127, 129, 141, 142 ve 146. Bölümlerdeki bazı sahnelerde Fetullah Gülen'in yaptığı konuşmalarda kullandığı Mut'a nikah kelimesi ile kılcal kelimesinin oyuncular arasında sistematik olarak kullanıldığına dikkat çekildi. Dizinin 2014 Mart ayında yayınlanan bölümlerinde oyuncular arasında 'Az kalsın Selam çakacaklardı', 'Az kalsın Selam diyeceklerdi' şeklinde diyalogların olduğu, bunların ise kamuoyunda sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının operasyona dönüşmesine ramak kala operasyonun gerçekleşmediğine atıfta bulunduğu belirtildi. Gerekçeli kararda, dizinin Nisan'da yayınlanan bölümünde oyuncular arasında 'Selam söyleyin arkadaşlara, şimdilik Tevhitlerini bozmasınlar' diyaloglarının geçtiği, tüm bu söylemlerin sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasına ve bu soruşturmada görev yapan örgüt üyelerine talimat vermek amaçlı olarak yapıldığı anlaşıldığı aktarıldı.