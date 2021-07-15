Gazi Yüksel Sakaltaş'tan, ‘sizi yargılayacağız’ diyen darbeciye: Buradayız kaçmıyoruz





Daha sonra biz sizi yargılayacağız" diyorlar. Biz her zaman buradayız, kaçmıyoruz. Yerimiz belli. Bir daha olsa yine darbeye karşı koymak için sokağa çıkar, gözümü kırpmadan ölüme yürürüm.

Asker üniforması görünce ellerimiz silaha gitmedi

Biz hep 5 yıl öncesindeyiz

Erdoğan, Külliye bahçesinde vatandaşlara hitap edecek