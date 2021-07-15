FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Emniyet Müdürlüğü
önünde TOMA'ların arasında sıkışarak şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa
37 yaşında evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehit olduğunda oğlu Kerem henüz 2 aylık, kızı Ceylin
ise 8 yaşındaydı. Annesi, Kerem'e babasının ismini yaşatması için Kerem Cüneyt
ismini verdi. Kerem Cüneyt şimdi 5 yaşında ve baba sevgisini hiç tatmadı. Kerem Cüneyt babasının şapkası ile evde dolaşıyor, ablası Ceylin ise babasının parfümü ile baba kokusunu içine çekiyor. "Kalp telefonu" ile babasıyla iletişim kuran Ceylin'in hayali atlı polis olarak kahraman babasının izinden gitmek. Emniyet, tarafından şehit çocuklarına ücretsiz olarak sunulan binicilik kurslarına katılan Ceylin hayallerini gerçekleştirmek için bir yandan da lise sınavlarına sıkı sıkı hazırlanıyor. Şehidin eşi Emine Bursa
, 5 yılı SABAH'a şöyle anlattı:
5 YILDIR ORADAN GEÇEMİYORUM:
Her 15 Temmuz
geldiğinde sancılarımız artıyor. Acısı hiç geçmiyor. Biz hep 5 yıl öncesindeyiz. 'Zaman her şeyin ilacı' diyorlar ama öyle değilmiş. 5 yıl geçti ama eşimin şehit olduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
'nün önüne gidemedim, hala cesaretim yok buna.
KALP TELEFONU:
Ceylin ise babasına aşık bir kız çocuğu. Ceylin'in baba özlemi tarifsiz. Ceylin babanın parfümünü açıp kokluyor. Psikolog Ceylin'e dedi ki 'Senin kalbinde bir telefon var, babanın kalbinde de bir telefon var. Sen ne zaman babanla konuşmak istersen hep açacak o telefonu. Sen kalbinden 'alo' de babana saniyesinde açacak seni dinleyecek Ceylin. İçine ses ver ne dediğini de duyarsın o sana cevap bile verir' dedi. Kalp telefonu ona çok iyi geldi. Babasıyla konuşur oldu. 5 yılın ardından kabristana gitmeye başladı. Arkadaşları babalarıyla konuştuğu zaman ağlıyor 'ne olurdu ben de babamın sesini duyabilseydim, babamla konuşmak istiyorum' diyor. Videolarını açıp izliyoruz. O videolar can oluyor. Videolarda da hep Ceylin'le konuşmuş. Onları açıp dinliyor, onun sesiyle uyuyor. Kerem Cüneyt daha babasının şehit olduğunu bilmiyor. Cüneyt, ailemizin dağıydı.
'BABAMLA GURUR DUYUYORUM'
Babasının kahraman olduğunu ve vatanı savunurken kahraman gibi davrandığını duygulanarak anlatan şehit kızı Ceylin babası gibi polis olmak istiyor. Babasıyla sıklıkla gittiği atlı polisler gibi olmayı isteyen Ceylin, "Benim babam düşmanlarla çatıştı ve şehit oldu, o ölmedi. Ben 15 Temmuz'da kahramanların da bazen endişelenebileceğini öğrendim. Babamın sesini en son duyduğumda sesinde endişe ve korku vardı. 'İyiyim ben' dese de hissetmiştim. O gece rüyamda 'baba beni bırakma' diyerek sayıkladım. Onunla gurur duyuyorum" dedi.