Asker üniforması görünce ellerimiz silaha gitmedi

15 Temmuz hain darbe girişimi
gecesinde 7 kişinin şehit düştüğü Çengelköy
'de, karakolu hainlerden korumak için canları pahasına etten duvar örenlerden biri de esnaf Fikret Morgül
'dü. Çengelköy tarihi aile çay bahçesinin işletmecisi olan Morgül, darbe girişiminin planlı bir şekilde başladığını anlattı. Morgül, "O gece sabaha kadar okul komutanı albay Mürsel Çıkrıkçı
'nın ifadeleri zaten bu işin çok planlı yapıldığını, herkesin onlarla beraber hareket ettiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı için "Bizim inimize girecektiniz, hadi bakalım girecek in bulabiliyor musunuz?" diye bağırıyordu" dedi. İşte Morgül'ün o geceye dair anlattıkları:
SABAHA KADAR ESİR TUTTULAR
O gece saat 02.00'ye kadar şehitler vermemize ve onlarca yaralımıza rağmen biz mücadeleden geri durmadık. Gecenin 2'sinde bizim işletmemiz revir halindeydi. Bizi esir alıp Çengelköy Karakolu
'nun önünde yolu kapattığımız alanda, bizi oraya götürüp kapattılar. Sabaha kadar esir tutulduk.
BUNLAR ARTIK SENİN DEĞİL
Esir alındığımız anda, oraya gelen bizi esir alan askerler öyle hain davranış sergilediler ki... Adama diyorum ki "Dükkanın kasasını kapatayım, ocağımı kapatayım"... Bana "Ne ocağı ne tezgahı, biz artık idareye el koyduk. Bunların hepsi senin değil artık" diyor. Bu ifadeyi kullanan askerin ben masum olabileceğini düşünemiyorum. Bizim dükkandan 15 kişiyi esir aldılar.
BİRÇOK ÜLKE BUNLARA DESTEK
15 Temmuz
ihanetinin kalıntılarını temizlemek 20 yıl zaman bile alabilir. Ama eğer bu iktidar giderse yarın onların hepsi kaldıkları yerden devam edeceklerini ben adım gibi biliyorum. Halen kalıntıları çok gizli bir şekilde devam ediyor. Birçok ülkeden destek alıyorlar. Eğer bu iktidar giderse kaldıkları yerden devam edecekler, kimsenin hiç endişesi olmasın.
BARIŞ GÜVERCİNİ GİBİ GEZİYORLAR
O gece bizzat silah sıkan kişiler, yurtdışına kaçarak fikir suçlusu "barış güvercini" gibi geziyorlar. O hainlere üniformalarından dolayı polis bile silah sıkamadı. Bizim arkadaşlarımızda da silah vardı. Kimse asker üniforması giyen adamlara silah sıkamadı. Biz karşımızda kendi askerimizin üniformasını görünce kimsenin eli silaha gitmedi. Bu ihaneti hiç kimse unutmamalı. Herkes uyanık olmalı, devlet gereken önlemi almalı.