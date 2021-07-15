Pensilvanya’daki hain getirilirse, acımız diner





Bu şerefsizleri yakala yakala bitmiyorlar. İçimize ne kadar girmişler bilmiyoruz. Ne zaman bitecekler bilemiyorum. Ancak Persilvanya'daki hain başı Türkiye'ye getirilip hak ettiği cezayı alır da oğlumun ve diğer şehitlerin intikamı alınır ancak o zaman biraz olsun acımız diner "dedi.



Asker üniforması görünce ellerimiz silaha gitmedi

Geleceğe dair büyük hayalleri olan devletiz

Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim yok