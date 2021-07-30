Giriş Tarihi: 30.7.2021 17:27 Son Güncelleme: 30.7.2021 22:12

Son dakika: Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı! 74 yangın kontrol altında

Son dakika haberi... Ülkemizde art arda çıkan yangınlara karşı mücadele devam ediyor. Yangınlar hızla kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli, şimdiye kadar 74 yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Devam eden 11 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan Bakan Pakdemirli yangınlara müdahale eden uçak sayısının 3'ten 6'ya yükseldiğini de aktardı.

Son dakika haberi... Son günlerde Türkiye'de çıkan orman yangınlarına karşı mücadele son hızıyla sürüyor. İlk yangının çıktığı andan bugüne kadar özverili bir çalışma yürütülürken, yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alındı.

85 ORMAN YANGINININ 74'Ü KONTROL ALTINA ALINDI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamada kontrol altına alınan yangın sayısının 74'e yükseldiğini bildirdi. Pakdemirli, "Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.