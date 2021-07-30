Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...

"Yangının dumanı Konyaaltı Sahili'nden de gözüküyor"

Erzurum'dan tatil için Antalya'ya gelen Gökhan, "İlk defa geldim Antalya'ya ama çok sakin gördüm. 3 gündür yangın var. Yangının dumanı Konyaaltı sahilinden de gözüküyor. Muhtemelen vatandaşlar yardıma gittiği için sahil boş kalmış" dedi.



