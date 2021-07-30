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Haberler Yaşam Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 16:53

Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları tüm Türkiye'yi yasa boğdu! 3 kişinin hayatını kaybettiği Antalya Manavgat'taki yangından geriye bu kareler kaldı...

Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...

Türkiye'deki orman yangınları sürüyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Antalya Manavgat'ta ise iç sızlatan görüntüler ortaya çıktı! İşte onlardan bazıları...

Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın dolayısı ile gökyüzünü kaplayan dumanalar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi.

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Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...

Şehrin üzerini kaplayan duman, Konyaaltı sahilinden de net bir şekilde görüldü. Geçen haftalarda kalabalıktan dolayı adım atılamayan Konyaaltı sahili, yangınlardan dolayı adeta boş kaldı. Sahilde turist yoğunluğu gözlenirken yerli halkın oldukça az olduğu görüldü.

Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...

"Yangının dumanı Konyaaltı Sahili'nden de gözüküyor"

Erzurum'dan tatil için Antalya'ya gelen Gökhan, "İlk defa geldim Antalya'ya ama çok sakin gördüm. 3 gündür yangın var. Yangının dumanı Konyaaltı sahilinden de gözüküyor. Muhtemelen vatandaşlar yardıma gittiği için sahil boş kalmış" dedi.

Manavgat'ta iç sızlatan manzara! Yangından geriye bu kareler kaldı...

"Yangının külleri Antalya'ya kadar geldi"

Konyaaltı Sahiline denize girmek için gelen ve insanların yangından etkilendiğini belirten Hakan Karaçam, "Çok sıcak. İnsanlar yangından da etkilendi. Çok üzülüyoruz.

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