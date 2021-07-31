Video Haber SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı | Video

SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı | Video

SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı | Video
31.07.2021 | 00:48

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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı | Video 00:30
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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının da kontrol altına alındığını bildirdi.

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