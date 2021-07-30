Son dakika: Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı! 74 yangın kontrol altında | Video

Son dakika haberi... Ülkemizde art arda çıkan yangınlara karşı mücadele devam ediyor. Yangınlar hızla kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli, şimdiye kadar 74 yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Devam eden 11 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan Bakan Pakdemirli yangınlara müdahale eden uçak sayısının 3'ten 6'ya yükseldiğini de aktardı.