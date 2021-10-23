Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Eskişehir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililere hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz bugünlere büyük ve Güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların gayretiyle geldik" dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, "Bizim yolumuz bugünde gerektiğinde vatanı bayrağı ezanı ve istikbali uğruna can vermekten gecikmeyen gençlerin yoludur. Başımız dik alnımız ak bir şekilde 20 yıldır bu yolda yürüyoruz. İlk günkü aşkla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Ayrımcılık bizde yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız. Burada üzerine basa basa ifade ediyorum: Huzurun istikrarın barışın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakıdır. Son 10 yılda karşılaştığımız badireleri nasıl atlattıysak 2023 limanına da ülkemizi selametle kavuşturacağız.

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