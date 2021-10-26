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Giriş Tarihi: 26.10.2021 21:31 Son Güncelleme: 26.10.2021 21:32

Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepki: HDP’nin elinde rehin bir partidir

Hilal Kaplan’dan Suriye-Irak tezkeresine ’Hayır’ oyu veren CHP’ye tepki: HDP’nin elinde rehin bir partidir

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP ve HDP, TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu verdi. CHP'nin, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin, HDP'nin elinde rehin bir parti olduğunu ifade eden Hilal Kaplan, "Her ne kadar ‘ana muhalefet’ desek de aslında HDP’nin rehininde, elinde olan bir ana muhalefet partisidir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren Seuriye-Irak tezkeresine CHP'nin hayır oyu vermesi ise tepkilere neden oldu. CHP'nin, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, konuyla ilgili A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan: CHP, HDP'nin elinde adeta rehin bir partidir | Video

"CHP, HDP'NİN ELİNDE REHİN BİR PARTİDİR"

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, HDP'nin elinde adeta rehin bir partidir. Her ne kadar 'ana muhalefet' desek de aslında HDP'nin rehininde, elinde olan bir ana muhalefet partisidir. Tezkere gibi milli güvenliğimizi ve ülkemizin geleceğini birebir ilgilendiren bir meselede hem de fiziki olarak sınır güvenliğimizi ilgilendiren bir tezkere söz konusu. Buna hayır demeleri, HDP'nin elinde rehin alınmış bir ana muhalefet partisi olduğunu bize gösteriyor.

"CHP BU KONULARDA HDP'DEN ÜLTİMATOM YEMEK ZORUNDA KALIYOR"

Nitekim bugün ültimatom verildi. Pervin Buldan, bugün resmen 'Kürt Sorunu'nun çözümünü Meclis'te görenler hayır oyu vermelidir' diyerek kimi kast etti? 'Birebir Kürt Sorunu'nun muhatabı Meclis'tir' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast etti. Dolayısıyla CHP, HDP'den bu konularda ültimatom yiyen, bunun karşılığını vermek zorunda olan…

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için her yolu mubah gördükleri için, ülkenin güvenliği ile ilgili konuda PKK'nın uzantısı HDP'nin sözünü dinleyen bir parti haline geldi."

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Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepki: HDP’nin elinde rehin bir partidir
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