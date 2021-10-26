Hilal Kaplan’dan Suriye-Irak tezkeresine ’Hayır’ oyu veren CHP’ye tepki: HDP’nin elinde rehin bir partidir

Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren Seuriye-Irak tezkeresine CHP'nin hayır oyu vermesi ise tepkilere neden oldu. CHP'nin, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, konuyla ilgili A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan: CHP, HDP'nin elinde adeta rehin bir partidir | Video

"CHP, HDP'NİN ELİNDE REHİN BİR PARTİDİR"

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, HDP'nin elinde adeta rehin bir partidir. Her ne kadar 'ana muhalefet' desek de aslında HDP'nin rehininde, elinde olan bir ana muhalefet partisidir. Tezkere gibi milli güvenliğimizi ve ülkemizin geleceğini birebir ilgilendiren bir meselede hem de fiziki olarak sınır güvenliğimizi ilgilendiren bir tezkere söz konusu. Buna hayır demeleri, HDP'nin elinde rehin alınmış bir ana muhalefet partisi olduğunu bize gösteriyor.