BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

Faiz indirimiyle ilgili net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz | Video

"TEK GÖREVİNİZ YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM, BÜYÜME"

Başkan Erdoğan konuşmasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne de (TÜSİAD) sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan ,"Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun." şeklinde konuştu.

"BİZİMLE MÜCADELE EDEMEZSİNİZ"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisi ile, millet sevgisi ile yürüyoruz, siz ise acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğiz bir yönetimi iş başına getirtiriz, bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek" dedi.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Öte yandan Bilal Erdoğan törende bir konuşma yaparak, "Bu ödüllerin itibarı ancak bu ödüller verildikçe ortaya çıkacaktır. Bir ödül, iki ödül, 5 ödül, 10 ödül derken, İlim Yayma Ödülleri akademik dünyada inşallah hak ettiği yeri alacaktır" dedi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülünün sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Sosyal Bilimler ödülünün sahibi Doç. Dr. Hümeyra Özturan olurken, Büyük ödülün sahibi ise Prof. Dr. Zekai Şen oldu. Şen ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinde aldı.

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