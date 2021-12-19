Video Haber Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz | Video
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz | Video

Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz | Video

19.12.2021 | 22:30

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, TÜSİAD'a da sert bir tepki gösterdi. Erdoğan, "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz." dedi.

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