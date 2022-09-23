SON DAKİKA | 6’lı masada bir kriz daha! İkinci adaylık tartışması: Başbakan bizden çıkacak

"BAŞBAKANLIK BİZİM HAKKIMIZ"

Seçimlerden iki buçuk, üç yıl sonra da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği söyleyen Özdağ, "Parlamento çoğunluğunu sağlayalım, Cumhurbaşkanlığı'nı geçmişle ilgili de yargı gereğini yapsın sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Orada Gelecek Partisi'nden başbakan olacak. Sayın Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi 'O koltuğu size yeniden vereceğiz' diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.