Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa yasağı geldi! CHP'li Kuşoğlu'nun sözleri bardağı taşıran son damla oldu
Giriş Tarihi: 16.9.2022 15:11 Son Güncelleme: 16.9.2022 15:21

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa yasağı geldi! CHP'li Kuşoğlu'nun sözleri bardağı taşıran son damla oldu

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masa yasağı geldi! CHP’li Kuşoğlu’nun sözleri bardağı taşıran son damla oldu

6'lı masa son günlerde yaşanan peş peşe krizlerle dağılmanın eşiğine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması sonrası İYİ Parti ve CHP arasında kılıçlar çekildi. Adaylık tartışmaları da masadaki gerilimi tırmandırırken, bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, 'Kılıçdaroğlu aday olmazsa 6'lı masa dağılır' sözleri bardağı taşıran son damla oldu. CHP'den masanın dağılmaması için bir hamle geldi. Genel Başkanlar dışında hiçbir partilinin 6'lı masa konusunda konuşmaması istendi.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6 partinin bir araya gelmesi ile oluşan ittifakta gergin günler yaşanıyor. CHP'li Gürsel Tekin'in, 'Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir.' sözlerine İYİ Parti'den art ardda tepkiler gelmiş, CHP'liler de aynı şekilde karşılık verince masa çatırdamıştı. Daha sonra ise adaylık polemiği üzerinden masadaki çatlak derinleşti. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, 'Kılıçdaroğlu aday olmaz ise masa dağılır.' sözleri bardağı taşıran son damla oldu. 6'lı masa dağılmanın eşiğine gelince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere ittifak konusunda konuşma yasağı getirdi. Açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

CHP'Lİ TEKİN'İN, 'HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR' SÖZLERİ MASAYI SALLADI

CHP içindeki ağır toplardan olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir canlı yayında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. Bu sözlere İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki gecikmedi. Ağıralioğlu, HDP'ye bakanlık verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, CHP'yi topa tuttu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Tekin'in açıklamasını CHP'nin kurumsal görüşü olarak gördüklerini belirterek tepki koydu.

ADAYLIK KRİZİ TIRMANDI

6'lı masanın adayının belli olmaması, her bir liderin farklı farklı isimler önermesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti'nin mesafeli durması krizin bir başka boyutu olarak görüldü. Akşener'in İmamoğlu'nu gerilim tırmanırken ziyaret etmesi manidar olarak yorumlandı. Yine Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım diyor." şeklindeki soruya, "Herkes hazır" diyerek gönderme yaptı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na mesafeli olduğu bu açıklama ile bir kez daha görüldü.

BARDAĞI TAŞIRAN AÇIKLAMA CHP'Lİ KUŞOĞLU'NDAN GELDİ: MASA DAĞILIR

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu aday olmaz ise masa dağılır." diyerek rest çekti. Bu açıklama 6'lı masadaki kaynayan kazanı daha da ısıttı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 6'LI MASA YASAĞI GELDİ

Kuşoğlu'nun açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama masanın dağılmaması için Kılıçdaroğlu'nun yasak getirmesi şeklinde yorumlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa yasağı geldi! CHP'li Kuşoğlu'nun sözleri bardağı taşıran son damla oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA