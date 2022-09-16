SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masa yasağı geldi! CHP’li Kuşoğlu’nun sözleri bardağı taşıran son damla oldu

ADAYLIK KRİZİ TIRMANDI

6'lı masanın adayının belli olmaması, her bir liderin farklı farklı isimler önermesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti'nin mesafeli durması krizin bir başka boyutu olarak görüldü. Akşener'in İmamoğlu'nu gerilim tırmanırken ziyaret etmesi manidar olarak yorumlandı. Yine Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım diyor." şeklindeki soruya, "Herkes hazır" diyerek gönderme yaptı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na mesafeli olduğu bu açıklama ile bir kez daha görüldü.