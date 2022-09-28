SON DAKİKA | AK Partili Hamza Dağ: CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: ( CHP'nin gazeteci raporunda PKK'lı teröristin isminin çıkması) Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda mağdur gazeteci olarak lanse edildiğini gördük. CHP nin 'terör örgütlerine desteği var' dediğimiz de onlar kendilerini haklı çıkarmak için cumhuriyeti kuran kuvayi milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir.

TERÖRİSTE GAZETECİ DEDİLER

Mersin'deki terör saldırısı ile ilgili son dakika haberi: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldırı gerçekleştiren iki kadın terörist, sırt çantalarındaki bombayla yakalanacaklarını anlayınca intihar etti. Bir polis memurunu şehit eden teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. O teröriste, CHP'nin özgürlük istediği ortaya çıktı.