İsveç Başbakanı ile basın toplantısında bizzat dile getirdi! Başkan Erdoğan: FETÖ’cü Bülent Keneş sınır dışı edilmeli!

"TERÖRİSTLERİ ÜLKELERİNDE BARINDIRMAMALARI GEREKİYOR"

Başkan Erdoğan, "Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. 4 tanesi deport edildi. YPG/PKK ile ilgili teröristler var. Biz 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun en önemli görevi terörle mücadeledir. Şu anda gerek İsveç gerek Finlandiya, bu teröristlerin PKK paçavralarıyla dolaşmalarını gördüğümüz zaman vatandaşımız bunun hesabını bize soruyor. 'Bunları görmüyor musunuz?' diyorlar. NATO'daki dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.