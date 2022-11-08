İsveç Başbakanı ile basın toplantısında bizzat dile getirdi! Başkan Erdoğan: FETÖ’cü Bülent Keneş sınır dışı edilmeli!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İsveç'in kendi güvenliği için NATO üyeliğini istediğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz" dedi.
"BÜLENT KENEŞ SINIR DIŞI EDİLMELİ"
Terörle mücadele İsveç'in daha hassas davranması gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan SABAH'ın, İsveç'in Başkenti Stockholm'de görüntülediği darbe sinyalcisi FETÖ'cü Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesinin önemli olduğunu söyledi.
"TERÖRİSTLERİ ÜLKELERİNDE BARINDIRMAMALARI GEREKİYOR"
Başkan Erdoğan, "Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. 4 tanesi deport edildi. YPG/PKK ile ilgili teröristler var. Biz 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun en önemli görevi terörle mücadeledir. Şu anda gerek İsveç gerek Finlandiya, bu teröristlerin PKK paçavralarıyla dolaşmalarını gördüğümüz zaman vatandaşımız bunun hesabını bize soruyor. 'Bunları görmüyor musunuz?' diyorlar. NATO'daki dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abddurahman Şimşek, İsveç'te firari durumda bulunan kapatılan Today's Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in izine ulaşmıştı.
SABAH ekibinin bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülediği Keneş'in 10 milyon lira değerinde bir villada oturduğu ortaya çıktı.
SABAH, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra firar eden ve Adalet Bakanlığı'nın İsveç makamlarından resmi olarak iadesini istediği 11 FETÖ'cü arasında yer alan Bülent Keneş'i uzun süren saha araştırmaları sonucu İsveç'in başkenti Stockholm'de buldu.
ENDİŞELİ GÖZLERLE BAKIYOR
SABAH Özel İstihbarat ekibi, Keneş'i yaşadığı Akersberga bölgesinde bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülemeyi başardı. Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü.
Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gitti. Keneş, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gidiyor.
VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI
Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi.
Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.
DARBE SİNYALİNİ VEREN İSİM
FETÖ'nün medya tetikçilerinden biri olan Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 8 gün önce yaptığı paylaşımda darbe sinyali vermişti. 7 Temmuz 2016 tarihinde saat 01.49'da Twitter'dan, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde bir paylaşım yapan Keneş, darbe girişimi öncesinde ihanetin sinyalini en net veren isimdi.
BAŞKANI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
FETÖ'nün menfaatleri doğrultusunda sosyal medyadan kara propagandaya devam eden Keneş, en son 29 Eylül 2021'de HDP'li Gültan Kışanak'ın tutuklanması üzerine Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na getirilen Cumali Atilla'yı PKK adına ölümle tehdit etmişti.
TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ
Adalet Bakanlığı'nın İsveç'ten iadesini istediği FETÖ ve PKK terör örgütü mensupları arasında Bülent Keneş de bulunuyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği iade talepleri arasında FETÖ üyeleri Bülent Keneş'in yanı sıra Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak gibi önemli isimler de yer alıyor.