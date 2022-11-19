İstiklal Caddesi’nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ GÖTÜRDÜ



Evlerinde tedavileri devam eden anne ve kızı video mesaj ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Anne Dilay Sinan, patlama sonrası kendilerini hastaneye motosikletli iki kişinin götürdüğünü belirterek "Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Dilay Sinan, hastanedeki tedavileri sürecinde destek ziyaretinde bulunanlara da teşekkür ederken, "Bizim için dua edenlerden de Allah razı olsun" diye konuştu.