SON DAKİKA: Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın ayrıntıları paylaşıldı: 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz...

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre; harekat kapsamında 89 hedef imha edildi, aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi.
PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
SON DAKİKA! MSB açıkladı! 89 terör hedefi imha edildi! Sözde örgüt yöneticileri öldürüldü | Video
"Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir.
89 HEDEF İMHA EDİLDİ, ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ...
Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU
Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."