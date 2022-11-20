SON DAKİKA: Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın ayrıntıları paylaşıldı: 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz...

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

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