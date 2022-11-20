SON DAKİKA! MSB açıkladı! 89 terör hedefi imha edildi! Sözde örgüt yöneticileri öldürüldü | Video

Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Hesap Zamanı' diyerek bir paylaşımda bulundu. Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu. Harekatın; bugüne kadar yapılan en büyük hava harekatı olduğu belirtildi. Operasyonda 50'nin üzerinde F-16, 20'nin üzerinde de SİHA kullanıldı.