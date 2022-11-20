MSB paylaştı: Pençe-Kılıç Harekatı’ndan yeni görüntü | Video

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi" ifadeleri kullanıldı.