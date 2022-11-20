Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
MSB paylaştı: Pençe-Kılıç Harekatı’ndan yeni görüntü | Video 20.11.2022 | 20:45
01:12
00:10
03:32
Son dakika | Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı | Video 20.11.2022 | 18:20
05:27
45:00
02:10
Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı | Video 20.11.2022 | 16:24
01:32
Başkan Erdoğan Dünya Kupası Açılış Töreni için Katar'a gitti | Video 20.11.2022 | 13:22
02:55
02:08
Hedefler 12’den vuruldu, kahramanlar yuvalarına döndü | Video 20.11.2022 | 11:33
06:51
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi | Video 20.11.2022 | 11:31
02:43
00:32
MSB, terör yuvalarının vurulduğu görüntüleri paylaştı | Video 20.11.2022 | 08:56
04:56
Savcı Sayan'dan bomba iddia: Bir CHP'li büyükşehir belediye başkanı.... 19.11.2022 | 22:33
03:31
03:32
03:57
Mahmut Övür | CHP'de 'Kemalciler-Ekremciler savaşı' yeniden başlıyor 19.11.2022 | 17:04
03:27
Melih Altınok | Ahmet Kaya ve Beyaz Türkler 19.11.2022 | 17:01
04:57
Burhanettin Duran | Fay hatlarının ortasındaki parti 19.11.2022 | 16:58
03:00
Mehmet Barlas | İran'da neler oluyor? 19.11.2022 | 16:55
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi" ifadeleri kullanıldı.